Бойцы Российских студотрядов из Севастополя примут участие в международных и всероссийских стройках

В этом году шесть бойцов студенческих строительных отрядов Севастополя прошли отбор и вошли в состав международных строек Госкорпорации «Росатом» и акционерного общества «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Студенты будут трудиться на объектах в Египте, Турции и Бангладеш.

Прохождение наших студентов на международные объекты — это результат системной, последовательной работы по подготовке молодых специалистов, формированию у них профессиональных компетенций, дисциплины и ответственности. Мы видим, что наши ребята достойно представляют регион на крупнейших проектах, справляются с поставленными задачами и подтверждают высокий уровень студенческих отрядов Севастополя. Участие в таких стройках — это не только трудовой опыт, но и важный этап личностного роста, который в дальнейшем формирует кадровый потенциал страны, — отметила руководитель студенческих отрядов Дарья Денисова.

Особым достижением этого года стало включение представителей студенческих строительных отрядов из Севастополя в руководящий состав международных объектов. Артем Тишин назначен на должность заместителя руководителя международного проекта стройки в Турции, а Александр Воронцов станет руководителем пресс-службы международной стройки в Бангладеш.

Назначение на должность комиссара международной стройки — это большая ответственность. Для меня важно оправдать доверие и достойно представить студенческие отряды Севастополя на международном уровне, — подчеркнул Артем Тишин.

Параллельно с этим 15 студентов отправятся на Всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом», где будут задействованы в реализации значимых проектов атомной отрасли России.

Напомним, что в 2025 году четыре представителя студенческих отрядов Севастополя работали на объектах в Турции и Египте, подтвердив высокий уровень подготовки, ответственности и профессионализма.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя