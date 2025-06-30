Бойцы Российских студотрядов помогают в сохранении памятников партизанам в крымских горах

В преддверии Дня партизан и подпольщиков представители студенческих отрядов Республики Крым прошли по местам партизанской боевой славы для уборки и благоустройства памятных знаков и памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., установленных в горно-лесной зоне Крыма.

Из с. Дружное участники движения отправились к с. Перевельное, пройдя более 20 км и посетив памятники «Остановись, Путник», «Штаб 18-го партизанского отряда», «Партизанский родник, мемориальный комплекс «Курган Славы», памятники «Штык» и «Катюша».

Были убраны территории, прилегающие к памятникам, убраны порослевые заросли, побелены и покрашены постаменты, а также в горно-лесной зоне Крыма проведена маркировка маршрутов и уборка туристических стоянок.

Эти действия – наш вклад в сохранение исторической памяти и знак благодарности тем, кто сражался за наше будущее.

В общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовало 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до двенадцати с половиной тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы. Работа, которую провели студотряды Крыма, направлена на сохранение исторической памяти о героизме крымских партизан, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. В год Великой Победы для меня особенно важно принять участие в уборке памятников партизанам Крыма. Их вклад в общую победу невозможно переоценить, особенно для нашего полуострова. Вместе со студотрядами Крыма мы выражаем благодарность и чтим память тех, кто боролся за свободу и мир. Это наше святое дело – сохранять и уважать память о героях той войны, – отметила Полина Долгополова, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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