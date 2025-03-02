Бойцы Российских студотрядов прошли школу наставничества для трудоустройства подростков летом в Крыму

С 27 февраля по 1 марта на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского прошла школа подготовки наставников для трудовых отрядов подростков, участниками которой стали студотрядовцы Республики Крым.

Трудовые отряды подростков (ТОП) – это объединение школьников и обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений от 14 до 18 лет, желающих поработать в каникулярный период, в свободное от учебы время.

Наставниками для трудовых отрядов подростков становятся бойцы и командные составы Российских студенческих отрядов. Студотрядовцы Крыма играют ключевую роль в поддержке подростков, вовлеченных в трудовую деятельность, стремятся передать им свои знания и опыт.

Не первый год трудовые отряды подростков в Крыму объединяют учащихся, большая часть из которых трудоустраивается в летний период. Основное направление работы, где трудятся подростки, охватывает сферу анимационной деятельности в рамках детского оздоровления. Кроме того, подростки принимают активное участие в благоустройстве населённых пунктов в рамках трудовых десантов, таких как Крымский студенческий десант и Десант Победы, который в этом году пройдет с 22 по 30 марта и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это позволяет школьникам развиваться как в трудовом добровольчестве, так и получать первый официальный трудовой опыт.

Несмотря на трудности приёма на работу несовершеннолетних, обусловленные коротким рабочим днем, ограничениями по видам деятельности, работодатели всё чаще пересматривают свою позицию и принимают подростков на работу. Это связано с дефицитом сезонного персонала в сфере отдыха и гостеприимства, услуг и детского оздоровления, также дополнительные стимулы для приёма на работу несовершеннолетних обеспечиваются на законодательном уровне. Поэтому для нас важна качественная подготовка наставников для ребят из трудовых отрядов подростков, которые готовы оказать поддержку и помочь подросткам сделать правильный выбор в будущем, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Школа подготовки включала тренинги и мастер-классы, направленные на развитие навыков работы с подростками. Участники школы обсудили успешные примеры трудоустройства ТОПов в организациях Крыма и обменялись лучшими практиками.

Трудовые отряды подростков в Крыму – это команда ребят, готовых развивать свои таланты и осваивать новые профессии. Подготовленные наставники из студенческих отрядов помогут подросткам сплотиться в трудовые коллективы, для того чтобы летом они смогли получить свой первый профессиональный опыт, –поделился Денис Головин, руководитель трудовых отрядов подростков Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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