Бойцы с передовой благодарят детей из Крыма за письма на фронт

Крымские бойцы с передовой Херсонского и Запорожского направлений СВО поблагодарили детей из полуострова за искреннюю поддержку и трогательные письма. За июнь Народный фронт доставил детские письма в 7 подразделений с крымскими ребятами на фронте.

От всей души хотим поблагодарить юных крымчан. Каждое ваше письмо всегда находит своего адресата на фронте и поднимает настроение нашим ребятам в сложное время. Это так трогательно и это так правильно, что порой просто до глубины души. Спасибо крымским детям, родителям, воспитателям, учителям – вы замечательные люди, мы здесь ради вас, — обратился крымский боец с Запорожского направления с позывным «Серый».

Каждая партия писем доставляется вместе с гуманитарным грузом прямо в руки бойцам в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы». В июне это были письма от симферопольских школ, крымских колледжей и международного детского центра «Артек».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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