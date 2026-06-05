Бойцы СВО из Крыма получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за год

За прошлый год общая сумма нотариальных льгот участникам СВО и их близким составила 874 миллионов рублей. Бесплатных консультаций за год оказано 400 тысяч, — рассказала она в ходе пресс-конференции.

При этом президент Нотариальной палаты Крыма, нотариус Бахчисарайского городского нотариального округа Анна Зубарева в свою очередь напомнила, что бесплатное оказание нотариальных услуг участникам СВО и членам их семей — это инициатива, с которой выступила Федеральная нотариальная палата, и нотариальное сообщество поддержало эту инициативу, которая сегодня реально работает: участники СВО и члены их семей как в Крыму, так и по всей территории России, нотариальные услуги получают на безвозмездной основе.

Участники СВО и члены их семьи знают о том, что нотариальные услуги именно в отношении региональных тарифов — бесплатны. Нотариусы постоянно об этом говорят. В офисах нотариусов располагается информация о том, что идут бесплатные консультации, и собственно, оформление, — сказала Зубарева, уточнив, что нотариусы в Крыму оказывают такие услуги ежедневно.

Кроме того, нотариус Симферопольского районного нотариального округа Светлана Вовченко также отметила, что именно благодаря инициативе нотариального сообщества в законодательство РФ были внесены изменения в части сроков принятия наследства.

И мы были услышаны. В очень оперативные сроки были приняты изменения в закон. И уже на сегодняшний день сроки начинают течь с момента, когда внесена именно актовая запись о смерти такого гражданина, хотя она может принципиально отличаться от даты смерти, указанной в документе, — сказала она.

По словам Вовченко, чаще всего участники СВО заверяют копии документов, когда, например, попали в госпиталь, и теперь нужно подтверждать свои льготы.

Также много доверенностей, очень часто, когда бойцы приезжают сюда в отпуск ненадолго, им нужно здесь и сейчас быстро сделать документ, оставить какие-то полномочия своим близким, чтобы вернуться «за ленточку», — добавила она, уточнив, что также нотариусы оформляют наследственные дел в связи с гибелью участников специальной военной операции.

Ранее в июне сенатор РФ Юрий Нимченко сообщал, что в России заработала платформа Минобороны «Витрина данных», через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты.

Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.

источник: РИА Новости Крым