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Герои Крыма! Бойцы СВО помогают жителям во время отключений света и воды
Фото: Комсомольская правда Крым, из личного архива/ Кирилл Корнийчук

Бойцы СВО помогают жителям Крыма во время отключений света и воды

Опубликовал: news-parser в Актуально 17:41 10.07.2026

Выпускники региональной кадровой программы «Герои Крыма» — участники специальной военной операции — сейчас работают в разных районах полуострова, применяя боевой опыт для решения насущных проблем граждан. Они помогают налаживать подачу воды, электричества, организуют доставку медикаментов и поддерживают людей в условиях чрезвычайной ситуации.

В Красногвардейском районе, где 84 населенных пункта получают свет по графику, выпускник программы Сергей Каменев организовал пункты хранения лекарств, требующих особого температурного режима. В общественных зданиях — от почты до библиотек — установили холодильники, работающие от генераторов. Жители могут сдать препараты на хранение и забрать их при необходимости.

Сейчас более-менее выровнялась ситуация с водой, организовали почасовую подачу. Ищем возможность подвозить газ для заправки баллонов. Работаем над созданием пунктов зарядки телефонов, — рассказал Сергей Каменев корреспонденту «АиФ-Крым».

В Черноморском районе ветеран СВО, председатель Мирновского сельсовета Дмитрий Дольников отметил, что местные жители проявили инициативу: сами привезли дизель-генераторы, собрали топливо и обеспечили свет там, где это было необходимо. Волонтеры помогают пенсионерам и инвалидам с продуктами и уходом.

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источник: Комсомольская правда Крым

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