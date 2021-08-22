Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России» от Республики Крым.

Вкус этого традиционного блюда знают далеко за пределами полуострова. Известность пирожок получил из-за его высоких вкусовых качеств, а также возможности их продавать и есть в любых условиях. Существует более 30 рецептов теста и около 80 рецептов традиционных пирожков караимов.

Караимские пирожки нравились во все времена и всем, кто посещал Крым.Они — сочные и вкусные. Примечательно, что готовится тесто для них всего из трех ингредиентов- жира, воды и муки. Но нельзя по традиционной рецептуре использовать свиной жир, — отметила член Автономии караимов Республики Крым Анна Полканова.

Также представители караимского народа рассказали и показали журналистам тонкости приготовления данного блюда. Например, традиционный, оригинальный тип караимского пирожка должен быть не более половины десертной тарелки и с рубленой бараниной, реже – с курицей, индюшкой, говядиной, с добавлением лука, иногда картофеля. В отличие от всеми любимого пирога кубэтэ, это блюдо более трудоёмкое и затратное по времени, но его проще есть, особенно в дороге.

Напомним, существует более 30 рецептов теста и около 80 рецептов традиционных пирожков караимов. Соответственно рейтинга, который был подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях, в 2018 году Крым благодаря вкуснейшему пирожку «с косичкой» вошел в тройку лидеров страны с самыми вкусными пирожками.

СПРАВКА: На второй Национальный конкурс регионы России заявили более 200 участников из 47 регионов. Приём заявок проходит с 16 июня по 1 сентября. Этот Конкурс призван не только привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, но и создать новые точки роста на сельских территориях страны, а также помочь в продвижении продукции фермеров.