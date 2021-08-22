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«Верево Сити»
Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 20:31 22.08.2021

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России» от Республики Крым.

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

Вкус этого традиционного блюда знают далеко за пределами полуострова. Известность пирожок получил из-за его высоких вкусовых качеств, а также возможности их продавать и есть в любых условиях. Существует более 30 рецептов теста и около 80 рецептов традиционных пирожков караимов.

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

Караимские пирожки нравились во все времена и всем, кто посещал Крым.Они — сочные и вкусные. Примечательно, что готовится тесто для них всего из трех ингредиентов- жира, воды и муки. Но нельзя по традиционной рецептуре использовать свиной жир, — отметила член Автономии караимов Республики Крым Анна Полканова.

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

Также представители караимского народа рассказали и показали журналистам тонкости приготовления данного блюда. Например, традиционный, оригинальный тип караимского пирожка должен быть не более половины десертной тарелки и с рубленой бараниной, реже – с курицей, индюшкой, говядиной, с добавлением лука, иногда картофеля. В отличие от всеми любимого пирога кубэтэ, это блюдо более трудоёмкое и затратное по времени, но его проще есть, особенно в дороге.

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

Напомним, существует более 30 рецептов теста и около 80 рецептов традиционных пирожков караимов. Соответственно рейтинга, который был подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях, в 2018 году Крым благодаря вкуснейшему пирожку «с косичкой» вошел в тройку лидеров страны с самыми вкусными пирожками.

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

СПРАВКА: На второй Национальный конкурс регионы России заявили более 200 участников из 47 регионов. Приём заявок проходит  с 16 июня по 1 сентября. Этот Конкурс призван не только привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, но и создать новые точки роста на сельских территориях страны, а также помочь в продвижении продукции фермеров.

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

Бренд «Караимский пирожок» стал еще одним участником Всероссийского конкурса «Вкусы России»

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