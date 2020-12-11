Брендированные вагоны Минприроды России появились в составе поезда «Таврия»

Сегодня утром в Крым прибыл первый поезд «Таврия» («Москва — Симферополь»), брендированный двумя вагонами Минприроды России. При разработке дизайна были применены основные символы экологического туризма – горы, животные и туристы.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» проводит совместную работу с Минприроды России по повышению доступности объектов экологического туризма, также разрабатывается программа по просвещению пассажиров в пути о мерах сохранения природных ресурсов. Кроме того, запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на развитие и популяризацию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, расположенных преимущественно в Крыму и на пути следования поездов на полуостров, — сообщает оператор железнодорожных перевозок в Крым — «Гранд Сервис Экспресс».

В двухэтажных поездах «Таврия» уже внедряются программы природоохранной деятельности и ресурсосбережения, а именно – ведется раздельный сбор мусора в пути, устанавливаются ресурсосберегающие датчики подачи воды и света.

Для удобства пассажиров в пути предоставлен информационно-развлекательный сервис «Таврия Медиа» — онлайн библиотека с развлекательным контентом, где пассажирам доступна рубрика «Заповедная Россия» с информацией об особо охраняемых территориях и национальных парках, курируемых Минприроды России.