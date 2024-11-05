Бригада врачей из Крыма в течение месяца работала в одном из лечебных учреждений Курской области

В рамках поездки медики также доставили в Курскую область гуманитарную помощь, в которую вошли лекарственные препараты и расходные материалы (жгуты, катетеры, перевязочный материал и др). Все это собрали сотрудники из разных медорганизаций Крыма для курских коллег.

В период командировки крымские врачи совместно с местными коллегами проводили обследование пациентов, консультации, оперативные вмешательства, перевязки, противошоковые мероприятия, наркоз и другие лечебные мероприятия.

По итогам работы врачей из Крыма руководством курской медицинской организации отмечено, что крымские медики проявили себя как ответственные работники, высококвалифицированные специалисты, преданные своей профессии и внесшие весомый вклад в спасение жизни и здоровья пострадавших.

Благодарю коллег за самоотверженность, преданность профессии и спасенные жизни!, — сказал глава крымского Минздрава.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению Курской области Сергей Аксёнов вручил крымским врачам Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК