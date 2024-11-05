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Бригада врачей из Крыма в течение месяца работала в одном из лечебных учреждений Курской области
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Бригада врачей из Крыма в течение месяца работала в одном из лечебных учреждений Курской области

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:05 05.11.2024

В целях оказания помощи системе здравоохранения Курской области Министерством здравоохранения Республики Крым была сформирована и направлена в командировку в г. Курск бригада врачей. В течение месяца врачи анестезиологи-реаниматологи Егор Юрьевич Титов и Татьяна Юрьевна Беширова, а также хирурги Игорь Григорьевич Булычев и Михаил Юрьевич Сахаров работали в одном из местных лечебных учреждений. 

В рамках поездки медики также доставили в Курскую область гуманитарную помощь, в которую вошли лекарственные препараты и расходные материалы (жгуты, катетеры, перевязочный материал и др). Все это собрали сотрудники из разных медорганизаций Крыма для курских коллег.

В период командировки крымские врачи совместно с местными коллегами проводили обследование пациентов, консультации, оперативные вмешательства, перевязки, противошоковые мероприятия, наркоз и другие лечебные мероприятия.

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По итогам работы врачей из Крыма руководством курской медицинской организации отмечено, что крымские медики проявили себя как ответственные работники, высококвалифицированные специалисты, преданные своей профессии и внесшие весомый вклад в спасение жизни и здоровья пострадавших.

Благодарю коллег за самоотверженность, преданность профессии и спасенные жизни!, — сказал глава крымского Минздрава. 

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению Курской области Сергей Аксёнов вручил крымским врачам Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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