Бригада врачей из Крыма в течение месяца работала в одном из лечебных учреждений Курской области

В целях оказания помощи системе здравоохранения Курской области Министерством здравоохранения Республики Крым была сформирована и направлена в командировку в г. Курск бригада врачей. В течение месяца врачи анестезиологи-реаниматологи Егор Юрьевич Титов и Татьяна Юрьевна Беширова, а также хирурги Игорь Григорьевич Булычев и Михаил Юрьевич Сахаров работали в одном из местных лечебных учреждений.
В рамках поездки медики также доставили в Курскую область гуманитарную помощь, в которую вошли лекарственные препараты и расходные материалы (жгуты, катетеры, перевязочный материал и др). Все это собрали сотрудники из разных медорганизаций Крыма для курских коллег.
В период командировки крымские врачи совместно с местными коллегами проводили обследование пациентов, консультации, оперативные вмешательства, перевязки, противошоковые мероприятия, наркоз и другие лечебные мероприятия.
По итогам работы врачей из Крыма руководством курской медицинской организации отмечено, что крымские медики проявили себя как ответственные работники, высококвалифицированные специалисты, преданные своей профессии и внесшие весомый вклад в спасение жизни и здоровья пострадавших.
Благодарю коллег за самоотверженность, преданность профессии и спасенные жизни!, — сказал глава крымского Минздрава.
За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению Курской области Сергей Аксёнов вручил крымским врачам Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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