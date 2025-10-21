Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов «Северный поток», продолжают тестировать границы дозволенного в отношении ЕСовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях, – цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.

По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода «Турецкий поток» (начинается от компрессорной станции «Русская» в Анапском районе Краснодарского края и далее идет по дну Черного моря до приемного терминала в турецком поселке Кыйыкей). По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.

источник: РИА Новости Крым