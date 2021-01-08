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Британский посол опровергла ослабление санкций по Крыму
Фото: paulohabreuf, pixabay.com

Британский посол опровергла ослабление санкций по Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:39 08.01.2021

Сообщения СМИ о якобы ослаблении Великобританией так называемых «крымских санкций» против России являются ложными, заявила посол Соединенного королевства в Киеве Мелинда Симмонс.

Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщения о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными, – приводит слова Симмонс пресс-служба британского посольства в Facebook.

В диппредставительстве добавили ,что общая лицензия, выданная британским минфином для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решение Совета ЕС №269/2014, следовательно, сохраняет действие политики ограничений.

Ранее сообщалось, что Великобритания после Brexit решила ослабить так называемые крымские санкции: ее судам якобы разрешалось платить «Крымским морским портам» за услуги в Керченском, Евпаторийском и Ялтинском портах. Кроме того, был снят запрет на оплату услуг одного из филиалов предприятия «Госгидрографии», а также портовых терминалов «Крымских морских портов». Теперь выяснилось, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в «экстренных обстоятельствах».

Британский посол опровергла ослабление санкций по Крыму

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