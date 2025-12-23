Прямо сейчас:
Бронь крымских отелей на новогодние праздники достигла 55%
источник фото: © РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:44 23.12.2025

Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

С точки зрения новогодних праздников сейчас бронирование составляет уже 55%, на рождественские – под 40%. В некоторых крупных отелях, которые имеют в том числе определенную инфраструктуру для зимнего отдыха, то есть бассейны, реабилитацию, релаксацию, – до 100% доходит бронирование, — сказал руководитель региона.

Аксенов отметил, что российский турист любит Крым и будет ехать на полуостров, но в самом регионе необходимо постоянно работать над повышением качества обслуживания.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что турпоток в Крым за январь — ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%.

источник: РИА Новости Крым

