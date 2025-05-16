Бронирования отелей в Крыму на июль-август выросли на 60% к 2024 году

Объем бронирований отелей в Крыму на июль — август 2025 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Юлия Высоканова на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году спрос устойчиво растет. Если брать последние две недели, то по Крыму и Севастополю рост бронирований плюс 44%. <…> Если брать самые популярные месяцы — июль, август, то рост бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — плюс 60%. Если брать июнь и сентябрь, то есть бархатный сезон, от 30% до 40%, — сказала она.

По словам эксперта, спрос на летний отдых в Коктебеле вырос за год почти в два раза, в Ялте — на 45%, Алуште — на 40%, Феодосии — на 36%. Стоимость проживания в отелях полуострова выросла на 10-20% к прошлому году. Размещение в отелях от нуля до «двух звезд» стоит около 9 759 руб. в сутки, «три звезды» — 11 976 руб., четыре-пять звезд — 22 951 руб.

источник: ТАСС