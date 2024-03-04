Бросай курить! Крым занял первое место в рейтинге по потреблению сигарилл в России

В четвертом квартале 2023 года Республика Крым заняла первое место в списке регионов России по объему потребления сигарилл, согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак». В этот период Крым продемонстрировал самое высокое среднеквартальное потребление сигарилл среди российских регионов, достигнув показателя в 1 575 условных упаковок на тысячу взрослых жителей.

Также в топ-5 регионов вошли:

Севастополь – 1 270 условных упаковок;

– 1 270 условных упаковок; Липецкая область – 1 205 условных упаковок;

– 1 205 условных упаковок; Красноярский край – 939 условных упаковок;

– 939 условных упаковок; Орловская область – 905 условных упаковок.

Сигариллы занимают третье место по популярности у жителей Крыма среди различных видов табачной продукции. В четвертом квартале 2023 года в регионе было продано 493 тыс. условных упаковок данной продукции. За рассматриваемый период самыми востребованными табачными изделиями в Крыму оказались сигареты (30 млн условных упаковок), на втором месте – стики (3,1 млн условных упаковок). С октября по декабрь прошлого года крымчане потратили на сигариллы почти 133 млн рублей, — отмечают в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак».

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