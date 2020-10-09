Будь готов к обрушению цен! 27 ноября в онлайн-магазинах — всероссийская «Чёрная пятница»

Акция «Чёрная пятница»… Она же — Блэк Фрайдей… Она же — Black Friday… Это словосочетание в разных интерпретациях заставляет сердца модниц и модников, охотников за скидками и просто экономных товарищей биться в разы сильнее. Традиционно это событие происходит в конце ноября и собирает «под свои знамёна» миллионы покупателей во многих странах. И так в мире происходит из год в год уже несколько десятилетий, а в России с 2013-го. Но! В последнее время акция буквально переживает второе рождение — она вышла за оффлайн-рамки и перекочевала на просторы сети Интернет. Причём сегодня её участниками становятся онлайн-площадки, предлагающие как товары, так и услуги — по ссылке найдёте купоны и промокоды популярных интернет-магазинов, которые станут участниками всероссийской акции «Чёрная пятница» в 2020. И их — ну очень много!

В акции под названием «Черная пятница» примут участие более 300 интернет-магазинов, которые предлагают клиентам электронику и кухонную технику, товары для ухода за домашними животными и спортивный инвентарь, косметику и нишевую парфюмерию, домашний текстиль и строительные материалы, детскую мебель и электронные книги. Найдутся выгодные предложения и для гурманов: акция распространяется на деликатесы, элитные спиртные напитки, кофе и шоколад. Возможно, вам даже посчастливится купить недорогой авиабилет или дешевый тур в страну своей мечты! — отмечают эксперты портала Promokodus.com.

В этом году «Чёрная пятница» в онлайн-режиме продлится целых три дня. Стартовав 27 ноября, завершится в 23:59 30 ноября. Скажете, времени более чем достаточно для того, чтобы скупить все необходимые вещицы? Возможно. Однако, специалисты не рекомендуют пускать дело на самотёк, а всё-таки тщательно подготовиться к событию. Секретов успешной Black Friday не так уж и много, но они есть. Основные таковы:

Я есть — я жду!

Главное правило, которому стоит следовать, участвуя в «Чёрной пятнице» онлайн: регистрация на специализированных порталах. Такой шаг позволит обозначить себя и получать все новости, связанные с событием: от времени начала распродажи в тех или иных магазинах до промокодов и эксклюзивных предложений.

Ещё один плюс сотрудничества со спецпорталами: можно быть уверенными, что участники акции ведут себя честно.

Многие считают, что во время распродажи Blackfriday интернет-магазины искусственно увеличивают стоимость всех товаров. В нашем случае — это не так. Мы сотрудничаем только с честными и проверенными партнерами, которые не меняют расценки в преддверии сейла! Черная пятница выгодна не только покупателю, но и самому онлайн-магазину: молниеносный взлет продаж обеспечивает достойную прибыль. Кроме того, продавцы заинтересованы в поиске новых постоянных покупателей, — подчёркивают специалисты портала Promokodus.com.

Предупреждён — вооружён…

Знатоки шоппинга рекомендуют определиться с магазинами, в которые однозначно «пойдёте» в Black Friday, заранее. Подберите по-настоящему нужные товары. Те, кто является завсегдатаями распродаж, соврать не дадут — в разгар акции бывает очень трудно сосредоточиться и сделать акцент на важном. Как результат: многие… буквально… скупают всё подряд — глаза ведь разбегаются! — но упускают те товары, за которыми действительно пришли.

И! Важно в онлайн-магазины с интересующими товарами не только заглянуть заранее, но и:

зарегистрировать на площадках личные кабинеты. Организационные вопросы, решённые загодя, — отличные способ сэкономить время на «распродажное» будущее, когда каждая минута будет на счету.

определить для себя оптимальные формы расчёта, подстроившись под то, каким образом принимают деньги от клиентов интересующие вас магазины.

Напоследок ответим на главный вопрос всех тех, кто возлагает надежды на участие в «Чёрной пятнице» — сколько можно сэкономить, участвуя в распродаже? Факт: большинство продавцов во время акции снижают стоимость товара на 30-50%, но есть и те, кто «рушит ценники» и до 90%. Выгодно? Несомненно. Именно поэтому статистика говорит сама за себя:

Благодаря «Черной пятнице» россияне ежегодно экономят около 30 миллионов евро, — озвучивают цифры эксперты Promokodus.com.