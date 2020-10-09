Будь готов к обрушению цен! 27 ноября в онлайн-магазинах — всероссийская «Чёрная пятница»

Акция «Чёрная пятница»… Она же — Блэк Фрайдей… Она же — Black Friday… Это словосочетание в разных интерпретациях заставляет сердца модниц и модников, охотников за скидками и просто экономных товарищей биться в разы сильнее. Традиционно это событие происходит в конце ноября и собирает «под свои знамёна» миллионы покупателей во многих странах. И так в мире происходит из год в год уже несколько десятилетий, а в России с 2013-го. Но! В последнее время акция буквально переживает второе рождение — она вышла за оффлайн-рамки и перекочевала на просторы сети Интернет. Причём сегодня её участниками становятся онлайн-площадки, предлагающие как товары, так и услуги — по ссылке найдёте купоны и промокоды популярных интернет-магазинов, которые станут участниками всероссийской акции «Чёрная пятница» в 2020. И их — ну очень много!
В акции под названием «Черная пятница» примут участие более 300 интернет-магазинов, которые предлагают клиентам электронику и кухонную технику, товары для ухода за домашними животными и спортивный инвентарь, косметику и нишевую парфюмерию, домашний текстиль и строительные материалы, детскую мебель и электронные книги. Найдутся выгодные предложения и для гурманов: акция распространяется на деликатесы, элитные спиртные напитки, кофе и шоколад. Возможно, вам даже посчастливится купить недорогой авиабилет или дешевый тур в страну своей мечты! — отмечают эксперты портала Promokodus.com.
В этом году «Чёрная пятница» в онлайн-режиме продлится целых три дня. Стартовав 27 ноября, завершится в 23:59 30 ноября. Скажете, времени более чем достаточно для того, чтобы скупить все необходимые вещицы? Возможно. Однако, специалисты не рекомендуют пускать дело на самотёк, а всё-таки тщательно подготовиться к событию. Секретов успешной Black Friday не так уж и много, но они есть. Основные таковы:
Я есть — я жду!
Главное правило, которому стоит следовать, участвуя в «Чёрной пятнице» онлайн: регистрация на специализированных порталах. Такой шаг позволит обозначить себя и получать все новости, связанные с событием: от времени начала распродажи в тех или иных магазинах до промокодов и эксклюзивных предложений.
Ещё один плюс сотрудничества со спецпорталами: можно быть уверенными, что участники акции ведут себя честно.
Многие считают, что во время распродажи Blackfriday интернет-магазины искусственно увеличивают стоимость всех товаров. В нашем случае — это не так. Мы сотрудничаем только с честными и проверенными партнерами, которые не меняют расценки в преддверии сейла! Черная пятница выгодна не только покупателю, но и самому онлайн-магазину: молниеносный взлет продаж обеспечивает достойную прибыль. Кроме того, продавцы заинтересованы в поиске новых постоянных покупателей, — подчёркивают специалисты портала Promokodus.com.
Предупреждён — вооружён…
Знатоки шоппинга рекомендуют определиться с магазинами, в которые однозначно «пойдёте» в Black Friday, заранее. Подберите по-настоящему нужные товары. Те, кто является завсегдатаями распродаж, соврать не дадут — в разгар акции бывает очень трудно сосредоточиться и сделать акцент на важном. Как результат: многие… буквально… скупают всё подряд — глаза ведь разбегаются! — но упускают те товары, за которыми действительно пришли.
И! Важно в онлайн-магазины с интересующими товарами не только заглянуть заранее, но и:
- зарегистрировать на площадках личные кабинеты. Организационные вопросы, решённые загодя, — отличные способ сэкономить время на «распродажное» будущее, когда каждая минута будет на счету.
- определить для себя оптимальные формы расчёта, подстроившись под то, каким образом принимают деньги от клиентов интересующие вас магазины.
Напоследок ответим на главный вопрос всех тех, кто возлагает надежды на участие в «Чёрной пятнице» — сколько можно сэкономить, участвуя в распродаже? Факт: большинство продавцов во время акции снижают стоимость товара на 30-50%, но есть и те, кто «рушит ценники» и до 90%. Выгодно? Несомненно. Именно поэтому статистика говорит сама за себя:
Благодаря «Черной пятнице» россияне ежегодно экономят около 30 миллионов евро, — озвучивают цифры эксперты Promokodus.com.
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