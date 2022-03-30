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Будет, но дороже: Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12%
фото: www.alternativeinsurancebrokers.co.uk

Будет, но дороже: Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:33 30.03.2022

О том, что Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано, — заявил он на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и одновременно расширив предельный размер кредита.

В частности, максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных субъектов РФ. При этом действующие условия льготной ипотечной программы сохранятся для семей с детьми. Также изменения не коснутся «сельской» и «дальневосточной» ипотек.

По трём действующим льготным ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне: 6% – по семейной ипотеке, 3% – по сельской и 2% – по дальневосточной, — уточнил на заседании комиссии Михаил Мишустин.

По его словам, это «позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес», который «сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор».

Источник: ЕРЗ.РФ

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