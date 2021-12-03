Будет, но позже: ещё раз о бесплатном проезде в общественном транспорте для крымчан старше 60 лет

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно указу с 15 декабря гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, разрешено покидать места проживания (пребывания) при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании (или QR-код). Также с 15 декабря возобновляется льготный проезд для граждан старше 60 лет в городском, пригородном и междугородном транспорте, в железнодорожном транспорте общего пользования в пределах Республики Крым при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании (или QR-код). Кроме того, утвержден перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания, которым разрешено работать в период с 23:00 до 8:00, — сообщили в Управлении информации и пресс-служба Главы РК.