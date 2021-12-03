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В Крыму восстановили автобусный маршрут «Раздольное – Евпатория» (через село Ниву)
Фото: минтранс РК

Будет, но позже: ещё раз о бесплатном проезде в общественном транспорте для крымчан старше 60 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 03.12.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно указу с 15 декабря гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, разрешено покидать места проживания (пребывания) при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании (или QR-код). Также с 15 декабря возобновляется льготный проезд для граждан старше 60 лет в городском, пригородном и междугородном транспорте, в железнодорожном транспорте общего пользования в пределах Республики Крым при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании (или QR-код). Кроме того, утвержден   перечень   юридических   лиц   и   индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов,  кафе,  баров, столовых,    буфетов,    закусочных,    фуд-кортов и    иных    предприятий общественного  питания,  которым  разрешено  работать  в период с 23:00 до 8:00, — сообщили в Управлении информации и пресс-служба Главы РК.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/show/31630.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Будет, но позже: ещё раз о бесплатном проезде в общественном транспорте для крымчан старше 60 лет

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