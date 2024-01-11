Будет снег. Жителям Симферополя напоминают номера телефонов ЕДДС

Уже завтра в Крыму ожидается снег. По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 12 и 13 января на территории полуострова ожидаются сложные погодные условия: сильный снегопад, гололедица, снижение температуры и усиление северо-западного ветра до 25 м/с.

Коммунальные службы Симферополя уже находятся в режиме повышенной готовности.

Убедительно рекомендуем соблюдать правила безопасности и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а также избегать длительного нахождения на улице! При возникновении внештатных и аварийных ситуаций, при нахождении в опасности или для сообщений важной информации о необходимости проведения специализированных работ обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя по телефонам: +7 (3652) 60-49-09; +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12, — обратились к горожанам в администрации крымской столицы.

Подробнее о погоде в Симферополе и других населенных пунктах полуострова — КрымМЕТЕО.