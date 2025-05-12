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Будет ждать Путина в Турции 15 мая - Владимир Зеленский согласился на встречу. Вроде бы...
фото: © AP Photo Evgeniy Maloletka

Будет ждать Путина в Турции 15 мая — Владимир Зеленский согласился на встречу. Вроде бы…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 12.05.2025

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции.

Я буду ждать Путина в Турции в четверг, — написал Зеленский в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве «немедленно» согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры — без всяких предварительных условий.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

источник: РИА Новости Крым

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