Будете спрашивать у соседей: ГД приняла в первом чтении законопроект о регулировании посуточной сдачи квартир

Сдавать квартиру посуточно, отмечает Российская газета, разрешат только в случае, если это не создает неудобств соседям. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда. Тот ранее запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу по формальным признакам и предложил законодателям урегулировать порядок и особенности предоставления жилья в краткосрочный наем.

Согласно документу, собственник вправе предоставить в пользование жилое помещение гражданину на основании:

договора найма (в том числе краткосрочного найма),

договора безвозмездного пользования,

договора аренды (юридическому лицу).

Прописывается, что это возможно при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Зампред комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов (ЕР) сказал «РГ», что в нынешнем виде предлагаемые поправки полностью не решают старой проблемы, связанной со сложностью разграничения оказания гостиничных услуг и предоставление помещения в краткосрочный наем. Но само закрепление вышеуказанных обязанностей — это, по его оценке, уже большой шаг вперед для поддержания комфорта в многоквартирных домах и учета интересов всех жителей.

В целом же, по его словам, регулировать эту сферу нужно, тем более что посуточная аренда жилья очень популярна. Ведь для многих путешественников такая форма может быть даже более удобной, чем размещение в гостинице.

Например, для путешественников с детьми и животными — это более экономичный вариант, — отметил депутат. — Для собственников жилья сдача в наем посуточно — это тоже выгодно, так как среднемесячная цена такой аренды в несколько раз превышает долгосрочную.

Ко второму чтению может быть внесена важная поправка.

Мы пропишем обязательную норму, что как минимум 75% жильцов многоквартирного дома должны проголосовать и разрешить данную сдачу в аренду по суткам, — сообщил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). По его словам, такая конкретика нужна для защиты прав жильцов, которые зачастую испытывают дискомфорт из-за частой смены соседей.

Депутаты при дальнейшем рассмотрении этой темы также предложили установить меры ответственности для собственников квартир, которые не соблюдают права соседей, сдавая жилье в посуточный наем.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что «краткосрочных» жильцов не регистрируют в квартирах, они нередко нарушают общественный порядок и санитарные нормы. Но сейчас, по ее словам, нет механизмов, помогающих призвать их к ответственности. Ко второму чтению, подчеркнула она, предстоит серьезная доработка, необходимо прописать права соседей, правила пользования общим имуществом. Требует уточнения минимальный срок сдачи помещения.

Кроме того, нужно ограничение по количеству проживающих лиц, чтобы «это не превратилось в «резиновые» квартиры», добавила вице-спикер Ирина Яровая. И второе — собственника нужно обязать собирать паспортные данные жильцов и сообщать их управляющей домом компании.

По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрия Муценека, в министерстве слышат эти и другие предложения и опасения депутатов и поддерживают необходимость доработки проекта ко второму чтению.

Ранее член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) рассказал в комментарии «РГ», как не попасться на уловки мошенников при съеме недвижимости на сутки. В частности, он отметил, что неприлично выгодные предложения с крайне заниженной ценой — любимая уловка аферистов. Кроме того, Чаплин посоветовал ни в коем случае не переводить залог до личной встречи.

источник: «Российская газета»