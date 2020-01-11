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Будьте благоразумны! В МЧС подчёркивают - горы Крыма не прощают ошибок
иллюстрация: pxhere.com

Будьте благоразумны! В МЧС подчёркивают — горы Крыма не прощают ошибок

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:11 11.01.2020

В МЧС Крыма подчёркивают: особенности и сложности рельефа крымских гор, а также погодные условия зачастую приводят к тому, что туристы в горах оказываются в затруднительном положении. Спасатели Республики рекомендуют туристам быть благоразумными при планировании прогулок в горно-лесную местность, в том числе и на транспортных средствах!

Любителям путешествий, совершающим походы в труднодоступных, малопосещаемых районах, удаленных от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, где, как правило, отсутствует мобильная телефонная связь, перед выходом на маршрут необходимо заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения не позднее 10 дней до начала путешествия. Для удобства это можно сделать через единый портал, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства. 

Крымские спасатели напоминают о соблюдении простых правил безопасности:

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

  • В первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной и теплой одежды и обуви.
  • Среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном опрядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

В ПОХОДЕ:

  •  для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  •  перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитываю погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимаю своевременные меры предосторожности;
  • передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;
  • темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при наличие надежной страховки;
  • опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

МЧС Республики Крым напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101».

Будьте благоразумны! В МЧС подчёркивают - горы Крыма не прощают ошибок

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