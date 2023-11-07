Будьте внимательными у банкоматов — деньги могут «уйти» не туда! Инцидент в Севастополе

Установлено, что 23-летний житель Севастополя во время пополнения банковского счёта с помощью банкомата не завершил выполнение транзакции и ушёл. Оставленные в купюроприёмнике наличные обнаружила следующая клиентка банковского терминала и, убедившись в отсутствии посторонних, похитила деньги, а затем скрылась. Похищенную 21 тысячу рублей женщина потратила на покупки. Обнаружив пропажу денежных средств, потерпевший обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемой и задержали её. Злоумышленницей оказалась 52-летняя местная жительница, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю