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Будущие крымские медики помогают защищать жизни бойцов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Будущие крымские медики помогают защищать жизни бойцов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:00 25.06.2025

Студенты медицинской академии С.И. Георгиевского помогают плести маскировочные сети для бойцов в зону СВО вместе с Народным фронтом.

Команда Молодёжки НФ проводит мастер-классы, на которых показывает как вплетать маскировку в сети, а также делится историями крымских бойцов о ценности такой помощи.

Очень волнительно плести, когда знаешь, что от этого зависят жизни бойцов. Очень стараемся, вкладываем всех себя, — поделилась студентка 1 курса Вероника.

В процессе плетения сетей участвуют много студентов, включая гостей Крыма из зарубежья.

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Всего Молодёжка Народного фронта вместе с представителями Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского развернули масштабное сетеплетение с вовлечением более чем 1000 студентов! (в рамках проекта «Сети жиZни» Эвелины Мининой при поддержке РосмолодежьГранты).

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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