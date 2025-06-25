Будущие крымские медики помогают защищать жизни бойцов

Студенты медицинской академии С.И. Георгиевского помогают плести маскировочные сети для бойцов в зону СВО вместе с Народным фронтом.

Команда Молодёжки НФ проводит мастер-классы, на которых показывает как вплетать маскировку в сети, а также делится историями крымских бойцов о ценности такой помощи.

Очень волнительно плести, когда знаешь, что от этого зависят жизни бойцов. Очень стараемся, вкладываем всех себя, — поделилась студентка 1 курса Вероника.

В процессе плетения сетей участвуют много студентов, включая гостей Крыма из зарубежья.

Всего Молодёжка Народного фронта вместе с представителями Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского развернули масштабное сетеплетение с вовлечением более чем 1000 студентов! (в рамках проекта «Сети жиZни» Эвелины Мининой при поддержке РосмолодежьГранты).

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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