Будущее российских городов: на «Тавриде» подвели итоги финального заезда сезона

Более 23 миллионов рублей грантовой поддержки, проекты по сохранению культурного наследия и развитию креативных кластеров в регионах, интернет-маркетинг на стыке с другими науками, тренды в туризме и HoReCa: на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму завершился десятый, финальный в этом сезоне, образовательный заезд «Город. Точка роста». Он собрал в арт-школах архитектуры и дизайна, креативных индустрий, региональных арт-резиденций, индустрии гостеприимства и интернет-маркетинга 350 участников из 64 регионов России.

На заезде региональные арт-резиденции завершили образовательный модуль в одноименной арт-школе. В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи 24 региональные команды представили на защите свои проектные решения, восемь из которых получили грантовую поддержку на общую сумму 15 846 000 рублей. Презентация проектов состоялась на площадке «Тавриды», — отмечают в пресс-службе арт-кластера.

Победителями стали арт-резиденции: «Каменка», Красноярский край; «Высота», Нижегородская область; «Юность», Новосибирская область; «Космос развития», Пермский край; «Порт», Республика Татарстан; «Родина», Тульская область; «Миксер», Ямало-Ненецкий автономный округ; «Кубань АРТ», Краснодарский край, – последняя получила самый крупный грант в размере 4 000 000 рублей.

Арт-резиденция станет домом для творческого сообщества региона. На ее территории разместятся студии и мастерские для творцов, кафе, переговорные, пространства нетворкинга, а также площадки для мероприятий: кинозал, концертные и выставочные залы. На средства гранта мы сформируем айдентику и визуальное оформление, технически оборудуем площадку, проведем образовательные мероприятия, фестиваль и организуем информационное сопровождение проекта, – говорят представители арт-резиденции «Кубань АРТ».

Региональные команды проходили обучение по развитию арт-резиденций в своих городах с июля по ноябрь этого года. Образовательный блок проводил партнер арт-кластера – Университет креативных индустрий Universal University. На заезде команды совместно сформировали стратегию дальнейшего роста сети арт-резиденций, которые помогают жителям регионов развивать свои креативные компетенции и предоставляют возможности и ресурсы для реализации творческого потенциала.

Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов участвовали не только региональные команды арт-резиденций, но и молодые творцы. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты 12 участников: из Удмуртской Республики, Красноярского и Пермского краев, Новосибирской, Липецкой, Свердловской и Тульской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы. Общая сумма грантовой поддержки составила 7 913 000 рублей.

В арт-школе архитектуры и дизайна участники работали над тремя кейсами, представленными партнерами школы. Графические дизайнеры разработали линейку имиджевой сувенирной продукции (мерча) для финального мероприятия в рамках Года науки и технологий.

В наших концептах мы сделали упор на то, чтобы рассказать о сложном просто. Берем научные факты и преподносим их с юмором. Мы хотим, чтобы мерч жил за рамками этого мероприятия. Чтобы люди говорили: «Вау! Хочу это!». Мы с коллегой занимаемся разработкой иллюстраций к книге и стикерам. Для этого придумали персонажа – Кот Шредингера. В книге с ним будут проиллюстрированы одноименный эксперимент и топологическая трансформация, – рассказывает графический дизайнер и художница Жанна Барукова, участница арт-школы архитектуры и дизайна. – Я в восторге от пребывания на «Тавриде». Я приехала сюда, чтобы вдохновиться, познакомиться с новыми людьми и выйти из творческого застоя. Эксперты структурируют, направляют все наши идеи, делятся своим опытом и помогают с технической стороной процесса. То, что я получила здесь, смогу применить в своей профессиональной деятельности.

С Общероссийской организацией «Городские реновации» и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ участники сформировали проекты креативных кластеров в трех городах России.

Мы взяли в качестве кейсов проекты креативных пространств, потому что в каждом субъекте есть заинтересованность в развитии таких площадок. Наши коллеги из Евпатории, Южно-Сахалинска и Благовещенска готовы взять проекты ребят на постсопровождение и помочь воплотить их в жизнь, – рассказывает Вероника Никулина, начальник управления «Креативные индустрии» Общероссийской организации «Городские реновации». – Для разработки концепций команды провели проектные исследования, социологические опросы и глубинные интервью, сделали SWOT-анализ, первоначальные экономические расчеты, сформировали сценарии использования территорией и создали визуализацию своих проектов.

Архитекторы, ландшафтные дизайнеры и дизайнеры интерьера вместе с партнерами арт-школы – ОАО «РЖД» и архитектурным бюро «Плотинка» – переосмыслили общественные пространства поселений БАМа. Над кейсом работали три команды участников: за пять дней им предстояло создать продукт, который архитектурная команда в обычных условиях делает в течение нескольких месяцев. Первая команда занималась мастер-планированием и градостроительным контекстом станции поселка Февральск, они создали систему паттернов, которая рассказывает историю каждой станции. Идентичность поселка Февральск предложили раскрыть через мозаику и гравировку. Участники второй команды проанализировали, каких сервисов не хватает жителям поселка, и предложили задействовать неиспользуемые помещения вокзала под культурные, социальные и спортивные проекты. Также они предложили разместить на здании каждой станции БАМа медиафасад, который будет выполнять роль табло и может стать культурным объектом поселка. Третья команда проектировала сервис раздельного сбора отходов. Ее участники продумали логистику сбора фракций и места переработки на сортировочных полигонах. Благодаря этому на БАМе может быть создана целая система сортировки и сбора отходов.

Арт-школа индустрии гостеприимства собрала на «Тавриде» молодых отельеров и организаторов региональных событий, участников конкурса «Мастера гостеприимства», который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей». Экспертами арт-школы стали более 15 топовых профессионалов индустрии гостеприимства. На мастер-классах, воркшопах, стратегических сессиях и других образовательных форматах выступили владелец компании Gradova Group Hotels, CEO лодж-отеля «Байкальская Резиденция» и Hilton Garden Inn Moscow Красносельская Оксана Градова; президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков; арктический блогер-миллионник Богдан Булычев; генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов; заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков; министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Участники обсудили с экспертами темы развития регионального туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, сценарии привлечения инвестиций в регионы, а также технотренды урбанизации и режиссуры путешествий.

Арт-школа интернет-маркетинга стала экспериментальной площадкой. В ней приняли участие контент-мейкеры, SMM- и комьюнити-менеджеры. В рамках арт-школы организаторы объединили аудитории и постарались вовлечь региональных специалистов в продуцирование смыслов, новых проектов и идей в современном информационном поле. Одним из экспертов арт-школы стал Амир Ахмадьяров, заместитель директора по развитию АО «ФИНТЕХ»:

Мы постарались охватить максимально широкий пласт знаний по интернет-маркетингу и, конечно, поделиться своим опытом. Я очень доволен тем, что программа получилась «сквозной»: каждый спикер дополняет другого, рассказывая о двух основных вещах. Первая – важность аналитической работы не только при запуске продукта или услуги, но и при решении ежедневных задач. Вторая – в современном маркетинге важно учитывать знания не только из самого маркетинга, но и из других наук, так как узкая специализация снижает эффективность, по большому счету, даже профпригодность. Именно поэтому у нас были лекции, связанные даже с нейробиологией.

Участники арт-школы креативных индустрий обучились приемам работы с наследием и культурно-символическими ресурсами и узнали, как привлекать источники финансирования для реализации собственных инициатив. Они структурировали свои проектные идеи и превратили их в 12 полноценных проектов по сохранению культурного наследия и развитию креативных индустрий в регионах. Ведущие школы предложили участникам помощь в доработке и реализации проектов с использованием ресурсов и экспертной сети Делового клуба «Наследие и экономика». Министерство культуры Московской области, как один из инициаторов арт-школы, обратилось к администрациям и правительствам регионов, откуда приехали участники, с предложением обеспечить информационную, административную и финансовую поддержку авторам проектных инициатив.

Кроме профильных форматов участники заезда посетили лекции образовательного направления «Компетенции будущего». Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Мухтар Аймаханов рассказал об освоении космоса как о творческом процессе. Участники заезда познакомились с участником Великой Отечественной войны, сыном полка и самым взрослым экспертом «Тавриды» 91-летним Николаем Имчуком. Он написал книгу «Один на всех: автобиографическая повесть», в которой рассказал о войне глазами ребенка, пережившего все ее тяготы. С участником боевых действий в Республике Афганистан, Героем Советского Союза Борисом Соколовым молодые творцы обсудили тему патриотизма: истинного и мнимого. В рамках трека «Культурный маркетинг» участники встретились с командой РИА «Новости Крым» и одним из символов полуострова – знаменитым котом Мостиком, который сначала стал талисманом стройки моста через Керченский пролив, а теперь руководит отделом котоновостей крымского подразделения информагентства.

фото: пресс-служба арт-кластера «ТавридаАРТ»