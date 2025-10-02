Прямо сейчас:
Будут бороться со стихией: вдоль крымских дорог высадят 150 тысяч саженцев
фото: © Крымавтодор

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:42 02.10.2025

В Крыму по обочинам дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Власти надеются, что это поможет бороться со снежными заносами. Об этом сообщили на предприятии «Крымавтодор».

В ноябре предприятие планирует высадить 150 тысяч саженцев. Посадки будут выполнены на участках дорог, где зеленые насаждения служат природным барьером против снежных заносов, – сказано в сообщении.

Это поспособствует повышению безопасности движения, подчеркивают дорожники.

Все саженцы — крымские, их выращивают в Джанкойском питомнике, уточнили в «Крымавтодоре». Обследование уже высаженных деревьев показало высокий процент их приживаемости.

Как сообщалось, на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных ради расширения дороги зеленых насаждений посадят кипарисы. При этом часть деревьев, которые ранее предполагалось снести, все же были сохранены.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 14

