Будут наблюдать в режиме реального времени: Ботанический сад КФУ оцифруют с помощью системы GIS BIS

Специалисты Ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета начали процесс цифровизации объектов сада с помощью программного обеспечения GIS BIS. Это, говорят специалисты, позволит наблюдать за растениями и актуализировать данные в режиме реального времени. Для реализации проекта сотрудники вуза прошли обучение от разработчиков информационно-аналитической системы как в аудиторных, так и в полевых условиях.

В реальности это работает следующим образом: куратор выходит на экспозицию, у него есть мобильное приложение, он нажимает на точку, указывающую то или иное растение, и у него появляется на экране абсолютно вся информация. Так можно узнать, например, откуда было получено растение, в каком состоянии, в каком году его высадили, а также данные по научным наблюдениям: засухоустойчивость, морозостойкость, оценка успешности интродукции, оценка декоративности, – цитирует пресс-служба вуза директора Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ Анну Репецкую.

По её словам, ранее сотрудники ботсада уже реализовали проект по нанесению GPS-координат растений на карту, что поспособствовало быстрой цифровизации сада. Всю картированную информацию специалисты уже перенесли в мобильное приложение, а атрибутивные данные вносятся постепенно, по мере модернизации программного обеспечения для нужд Ботанического сада.

Полностью ввести приложение в эксплуатацию планируется к началу сезона цветения основных экспозиций.

Предполагается, что какие-то виды информации мы сможем разместить на сайте, для того чтобы жители и гости Симферополя, посетители нашего Ботанического сада, могли получить новые интересные для себя сведения, – говорит Анна Репецкая.

Система хранения данных в пространстве позволит иметь полную информацию обо всех коллекционных фондах Ботанического сада, а также регулярно вносить новые данные о проведённых работах: обработках, обрезках, исследованиях студентов при выполнении выпускных квалификационных работ.

GIS BIS – это информационно-аналитическая система для управления инфраструктурой города, региона или предприятия. GIS BIS включает в себя уникальный набор инструментов для обработки, моделирования и анализа пространственных данных, в том числе с помощью мобильных устройств. Цифровизация – одно из направлений проекта Science Park, ориентированного на создание междисциплинарного научно-образовательного пространства на территории Ботанического сада им. Н. В. Багрова. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030».

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