Будут созданы карты пляжных территорий Новороссии и Крыма

Экспедиция Русского географического общества (РГО) разработает структуру развития рекреационного комплекса, создаст карты пляжных территорий и оценит маркетинговые возможности регионов Приазовья. Об этом сообщил

Ранее сообщалось, что ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) и Русского географического общества отправились в комплексную Азовскую экспедицию для исследования современного состояния туризма в Приазовье, в частности побережья Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

По итогам экспедиции будут предложены структура развития туристско-рекреационного комплекса прибрежной зоны Азовского моря, рекреационное районирование, а также ряд концепций. Одна из них будет касаться стратегического развития рекреации и туризма, вторая посвящена маркетингу регионов Приазовья. В частности, будут созданы карты пляжных территорий, которые будут включать в себя протяженность, площадь, высоту берега, ширину акватории, емкость пляжей, — сообщил Самохин.

Кроме того, по его словам, будет дан прогноз развития территорий на период до 2035 года по туристическому потоку, общему номерному фонду, общей пропускной способности территории, а также средних расходов туристов за поездку с размещением, питанием, экскурсиями, покупкой сувениров и т.д.

Самохин отметил, что комплексное обследование возможностей побережья Азовского моря для развития туризма и рекреации проводится впервые после того, как оно стало внутренним морем России. «Потенциал очень высок. Можно развивать исторический, археологический туризм, винные туры и многое другое» — подчеркнул он.

Экспедиция протяженная, весь маршрут составляет свыше 3 500 км. Будет обследовано 250 точек наблюдения, включающих в себя населенные пункты, пляжи, береговую линию.

источник: ТАСС