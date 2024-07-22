Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Будут созданы карты пляжных территорий Новороссии и Крыма
актуально в республике
Будут созданы карты пляжных территорий Новороссии и
фото: © Сергей Павлив/ ТАСС

Будут созданы карты пляжных территорий Новороссии и Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:35 22.07.2024

Экспедиция Русского географического общества (РГО) разработает структуру развития рекреационного комплекса, создаст карты пляжных территорий и оценит маркетинговые возможности регионов Приазовья. Об этом сообщил ТАСС руководитель Крымского регионального отделения РГО Геннадий Самохин.

Ранее сообщалось, что ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) и Русского географического общества отправились в комплексную Азовскую экспедицию для исследования современного состояния туризма в Приазовье, в частности побережья Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

По итогам экспедиции будут предложены структура развития туристско-рекреационного комплекса прибрежной зоны Азовского моря, рекреационное районирование, а также ряд концепций. Одна из них будет касаться стратегического развития рекреации и туризма, вторая посвящена маркетингу регионов Приазовья. В частности, будут созданы карты пляжных территорий, которые будут включать в себя протяженность, площадь, высоту берега, ширину акватории, емкость пляжей, — сообщил Самохин.

Кроме того, по его словам, будет дан прогноз развития территорий на период до 2035 года по туристическому потоку, общему номерному фонду, общей пропускной способности территории, а также средних расходов туристов за поездку с размещением, питанием, экскурсиями, покупкой сувениров и т.д.

Самохин отметил, что комплексное обследование возможностей побережья Азовского моря для развития туризма и рекреации проводится впервые после того, как оно стало внутренним морем России. «Потенциал очень высок. Можно развивать исторический, археологический туризм, винные туры и многое другое» — подчеркнул он.

Узнайте больше:  Замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году

Экспедиция протяженная, весь маршрут составляет свыше 3 500 км. Будет обследовано 250 точек наблюдения, включающих в себя населенные пункты, пляжи, береговую линию.

источник: ТАСС 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.