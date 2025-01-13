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Будут жить: в Евпатории ветеринары и волонтеры спасли 45 птиц

Будут жить: в Евпатории ветеринары и волонтеры спасли 45 птиц

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 16:30 13.01.2025

В Евпатории волонтеры и медицинский персонал городского ветеринарного лечебно-профилактического центра продолжают оказывать первую помощь птицам, пострадавшим от нефтепродуктов. На сегодняшний день общими усилиями спасено уже 45 птиц. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, в числе добровольцев люди разного возраста и профессий. Активное участие принимают студенты Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания.

При этом Александр Юрьев отметил, что кроме работы в помывочном пункте, которая идет в три смены с 9.00 до 18.00, важное значение имеет труд автоволонтеров, доставляющих птиц, и жителей, оказывающих помощь в сборе необходимых материалов.

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Глава администрации также напомнил, что сообщать о птицах, пострадавших от загрязнения мазутом, нужно в ЕДДС по телефонам: +7(36569)42050, +79788987909.

Будут жить: в Евпатории ветеринары и волонтеры спасли 45 птиц Будут жить: в Евпатории ветеринары и волонтеры спасли 45 птиц Будут жить: в Евпатории ветеринары и волонтеры спасли 45 птиц

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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