«Букет» уголовного дела в Ялте: угон, пьяное вождение, ДТП, автопожар

В Ялте в полицию поступило сообщение от 49-летнего местного жителя, который заявил об угоне легкового автомобиля, принадлежащего его супруге. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что транспортное средство без разрешения взял его знакомый и уехал на нем в неизвестном направлении. При этом, со слов заявителя, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Ялте задержали 29-летнего злоумышленника в пригороде Ялты, который совершил дорожно-транспортное происшествие на угнанном автомобиле. Мужчина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело с проезжей части в кювет и загорелось. При беседе с водителем сотрудники полиции выявили у него признаки опьянения, однако, задержанный отказался от прохождения медосвидетельствования. При этом подозреваемый признал свою вину и объяснил, что воспользовался чужим транспортным средством, чтобы приобрести алкогольную продукцию в ближайшем продовольственном магазине, — сообщили в МВД по РК.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что злоумышленник неоднократно привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния»). Согласно решению суда, злоумышленнику назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Однако административным делом не обошлось. Дознавателем отдела полиции №1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Фигуранту может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: МВД по РК.