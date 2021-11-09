Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с 16 ноября можно будет получить в МФЦ

Бумажный сертификат о вакцинации от «ковида» с 16 ноября можно будет получить в МФЦ. Об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале Госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде, — сказал Мишустин. — Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление Правительства подписано.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, такая услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг, либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты. Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией.

Минцифры поручено до 12 ноября разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги, а Минздраву — утвердить порядок ее предоставления до 13 ноября, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе заседания президиума Координационного совета Мишустин также напомнил, что в целом по всей стране были усилены меры по борьбе с коронавирусом, и это касается, в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах.

По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию. Работают уже более 1 тыс. лабораторий. Продолжается вакцинация от коронавируса, — отметил Премьер.

Всего в регионы направлено почти 80 млн доз вакцины.