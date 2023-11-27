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«Буря тысячелетия» в у, действительно, войдет в историю

«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:51 27.11.2023

Такого в Крыму еще не бывало.

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю

Собеседник агентства отметил, что подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда флотилия союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) получила серьезные повреждения — у побережья затонули свыше 30 судов.

Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений, — заявил Вильфанд.

«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю

По его словам, самым сложным на юге России будет понедельник, при этом непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды.

До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40, — отметил руководитель Гидрометцентра.

«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю

По данным МЧС в Крыму сейчас остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы 2 многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе. Кроме того, в 5 многоквартирных жилых домах с населением 260 человек нарушено теплоснабжение. Для проведения ремонтно-восстановительных работ привлечена 81 бригада.

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«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю

Из зон подтоплений (прежде всего, в Евпатории) эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей.

Из-за непогоды в Крыму пострадало 7 человек, один человек погиб. Еще один числится пропавшим без вести.

«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю

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