«Буря тысячелетия» в Крыму, действительно, войдет в историю

Такого в Крыму еще не бывало.

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Собеседник агентства отметил, что подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда флотилия союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) получила серьезные повреждения — у побережья затонули свыше 30 судов.

Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений, — заявил Вильфанд.

По его словам, самым сложным на юге России будет понедельник, при этом непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды.

До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40, — отметил руководитель Гидрометцентра.

По данным МЧС в Крыму сейчас остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы 2 многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе. Кроме того, в 5 многоквартирных жилых домах с населением 260 человек нарушено теплоснабжение. Для проведения ремонтно-восстановительных работ привлечена 81 бригада.

Из зон подтоплений (прежде всего, в Евпатории) эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка. В двух пунктах временного размещения находятся 71 человек, из них 11 детей.

Из-за непогоды в Крыму пострадало 7 человек, один человек погиб. Еще один числится пропавшим без вести.

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