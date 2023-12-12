Буря в Крыму принесли пользу фронту: в зону СВО отправились очередные партии дров

Еще несколько партий дров из поваленных в ходе урагана в Крыму деревьев отправились на фронт в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы». Бойцы благодарят за важнейшую помощь с наступлением холодов. На некоторых боевых позициях на фронте с дровами туго. Очень туго. А еще — очень холодно, сыро и промозгло. Третью неделю продолжается передача поваленных «ураганом века» деревьев из Симферополя в качестве дров на фронт. И это очень помогает.

Если бы не ураган века, не знаю где бы мы сами эти дрова собирали. А на позициях то дождь, то снег. В полях: в палатках и окопах живем. Огонь и тепло очень нужны. Это возможность согреться, приготовить и сохранить здоровье, спасибо большое, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму десантников.

Власти Симферополя и сотрудники городских парков продолжают готовить и передавать вместе с Народным фронтом партии дров на фронт. На подходе еще несколько военных КАМАЗов и УРАЛов. А молодежка НФ с готовностью подставляет плечо в погрузке дров.

Вот так, крымчанам удалось направить в военное русло последствия одной из самых страшных бурь на полуострове.