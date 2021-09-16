Был бы повод: россияне хотят после вакцинации от COVID-19 в отгулы

В необходимости отдыха от работы после вакцинации от COVID-19 чаще всего убеждены уже привитые. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив М.Петунин предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три обязательных выходных дня с сохранением зарплаты после введения первого и второго компонента вакцины от коронавируса. В поддержку подобной инициативы высказались практически 6 из 10 россиян: «В течение нескольких дней после вакцинации человек может быть потенциально заразен». Против — каждый девятый: «Готовы на любые ухищрения, только бы уколоть как можно больше населения! А последствия никого не волнуют!», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Идею оплачиваемых выходных после вакцинации женщины поддерживают чаще мужчин (62 и 56% соответственно): «Температура и озноб снижают работоспособность, от такого сотрудника толку не будет». Больше одобрения предложение встретило среди россиян старше 45-ти (65%). Максимальное же число граждан, которые говорят о необходимости предоставления оплачиваемых выходных после прививки, — среди уже вакцинированных россиян (71%), хотя воспользоваться выходными привитым двумя компонентами уже не придется.