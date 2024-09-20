Была «Паляныця» — и нет «Паляныци». Очередное «вундерваффе» ВСУ чудо-оружием не стало

ВС РФ сбили в Курской области трёхметровый реактивный дрон ВСУ «Паляныця». Об этом пишет LIFE. Распиаренную «Паляныцу», честно говоря, ожидали с опаской, хотя умом все понимали, что никакое «вундерваффе» (в том числе «Абрамсы» и «Леопарды» от НАТО) — никаким чудо-оружием не является. Войны выигрывают солдаты. Никоим образом не спор с Бисмарком, просто констатация факта.
Специалисты признают: такой большой (соответственно и с большим смертоносным грузом) дрон — серьёзная угроза, однако в качестве он заметно уступает российским БПЛА.
Да, это «Паляныця», в этом есть логика, действительно, я посмотрел дрон. Судя по тому, как он изготовлен, — это изделие украинской оборонки. Они говорили как раз об этом. Всё, что могли, — приспособили, всё, что могли, — приделали, это видно уже и на машинах. Я смотрю за этим, у нас всё-таки покачественней сделаны дроны, — прокомментировал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
При этом он признал, что новый украинский дрон — вещь достаточно скоростная и опасная. Дандыкин добавил, что сбивать такой беспилотник можно при помощи пулемётного огня, артиллерии, средств ПВО и антидроновых средств борьбы. Кроме того, этот аппарат летает отнюдь не так бесшумно, как многие современные российские БПЛА — на аккумуляторах и без звука.
Любой дрон опасен, конечно, этот несёт достаточно большое количество взрывчатки, но есть и более опасные дроны у той же Украины, — заключил эксперт издания LIFE.
Напомним, что в августе Владимир Зеленский уже говорил о таких дронах-ракетах, представив их как новейшую разработку украинского ВПК, которая впервые была применена по российским целям. О том, где именно произошла такая атака, он предусмотрительно умолчал. Потом в украинской прессе заявили, будто БПЛА был использован для нанесения удара по Крыму. Сегодня же появились сообщения о том, что трёхметровый дрон ВСУ«Паляныця» впервые уничтожен под Курском.
PS. Кстати о «Паляныце» в Крыму. Вот это странное некачественное фото распространило в начале сентября минобороны Украины.
Причем, что интересно — не на своих ресурсах, а в подконтрольных СМИ. Тогда же украинские паблики запустили «слушок» об успешном ударе «Паляныци» по Крыму. При этом никто (!) не стал раскрывать, на какой именно объект обрушило свою мощь новейшее украинское чудо-оружие. Известно лишь, что это произошло в конце августа.
Мы можем сказать, что дрон применялся при одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция, — под копирку написали украинские источники.
В августе? В Крыму? Море было. Пляжники были. «Паляныця»? Не было… А сбивать все летающие «вундервафли» — обязательно к исполнению. И неважно, как это называется.
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