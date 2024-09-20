ВС РФ сбили в Курской области трёхметровый реактивный дрон ВСУ «Паляныця». Об этом пишет LIFE. Распиаренную «Паляныцу», честно говоря, ожидали с опаской, хотя умом все понимали, что никакое «вундерваффе» (в том числе «Абрамсы» и «Леопарды» от НАТО) — никаким чудо-оружием не является. Войны выигрывают солдаты. Никоим образом не спор с Бисмарком, просто констатация факта.

Специалисты признают: такой большой (соответственно и с большим смертоносным грузом) дрон — серьёзная угроза, однако в качестве он заметно уступает российским БПЛА.