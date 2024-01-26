Была в гостях и «не бесплатно». Кража в городе Саки

В городе Саки оперативники вернули часть похищенного имущества потерпевшему.
В полицию обратился 44-летний местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из квартиры пропали 33 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска определили круг возможных подозреваемых, имевших доступ в квартиру потерпевшего. Принятые меры позволили оперативникам по горячим следам установить личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя местная жительница, которая накануне была в гостях у потерпевшего, — рассказали в МВД по РК.
Злоумышленница рассказала, что большую часть похищенных денег уже потратила. Полицейские изъяли оставшиеся 5 тысяч рублей.
Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Девушке грозит максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму