Была в гостях и «не бесплатно». Кража в городе Саки

В городе Саки оперативники вернули часть похищенного имущества потерпевшему.

В полицию обратился 44-летний местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из квартиры пропали 33 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска определили круг возможных подозреваемых, имевших доступ в квартиру потерпевшего. Принятые меры позволили оперативникам по горячим следам установить личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя местная жительница, которая накануне была в гостях у потерпевшего, — рассказали в МВД по РК.