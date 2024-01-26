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Была в гостях и «не бесплатно». Кража в городе Саки
Фото: МВД по РК

Была в гостях и «не бесплатно». Кража в городе Саки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:36 26.01.2024

В городе Саки оперативники вернули часть похищенного имущества потерпевшему.

В полицию обратился 44-летний местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из квартиры пропали 33 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска определили круг возможных подозреваемых, имевших доступ в квартиру потерпевшего. Принятые меры позволили оперативникам по горячим следам установить личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя местная жительница, которая накануне была в гостях у потерпевшего, — рассказали в МВД по РК.

Злоумышленница рассказала, что большую часть похищенных денег уже потратила. Полицейские изъяли оставшиеся 5 тысяч рублей.

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Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Девушке грозит максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

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