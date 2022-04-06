Было давно, но не забыть... В Севастополе почтили память жертв теплохода «Армения»

Сегодня у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. почтили память погибших на теплоходе «Армения». Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню, а также смогли посетить выставку, посвященную гибели судна. Память жертв трагедии почтили члены Правительства, исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов, ветераны, а также жители города.

То, что произошло с теплоходом «Армения», – это страшная трагедия. Долгие годы велись поиски, устанавливались имена, была проделана колоссальная работа. Открытие в Севастополе такой выставки, где представлены уникальные фотографии, письма, судовой колокол, значит, что мы помним свою историю, гордимся ею и будем стараться восстановить все, что с ней связано, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Ирину Романец.

Экспозиция будет доступна жителям города на Константиновской батарее с 9 мая и в течение всего лета. На выставке будет представлен колокол – его удалось поднять с затонувшего судна в апреле 2021 года. По словам Сергея Фокина, это большая исследовательская удача. Она стала возможной благодаря поисковой работе Министерства обороны, к которой на этапе идентификации подключился Центр подводных исследований. На сегодняшний день колокол прошел полноценные процедуры консервации и реставрации – теперь его можно экспонировать даже в уличных условиях.

Мы понимали, что название на борту судна было нанесено краской и вряд ли оно сохранилось под слоем коррозии, поэтому мы не надеялись увидеть название «Армения». Но колокол лежал названием вверх, то есть мы с первого подхода к судну могли прочитать его и идентифицировать объект. Мы до последнего не были уверены, что колокол удастся поднять с глубины 1 500 метров, — говорит исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества.

Кроме того, в Севастополе планируется установить памятник теплоходу «Армения». Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов.

В городе будет установлен памятник «Армения» – кораблю и людям, которые погибли в этой ужасной трагедии. С одной стороны памятника – нос корабля, с другой – птицы, которые будут символизировать души людей, которые ушли. Памятник начали изготавливать, будем стараться, чтобы он был установлен в этом году, — отмечает Сергей Корлыханов.

Он добавил, что памятник установят у военного госпиталя. Проект выбрали в ходе всероссийского конкурса, победителем стала студия военных художников им. Грекова из Москвы.

Также с 6 по 8 апреля в Севастополе проходит научно-историческая конференция, посвященная гибели теплохода «Армения». В Центре подводных исследований РГО подготовили документальный фильм, который подробно рассказывает о двухлетнем исследовании обстоятельств трагедии. Сегодня его покажут учащимся Кадетского корпуса Следственного комитета, ребята смогут задать интересующие вопросы специалистам Центра подводных исследований.

СПРАВКА:

7 ноября 1941 года санитарно-транспортное судно «Армения» было атаковано фашистской авиацией и затонуло в 30 км от Ялты. Это был последний эвакуационный рейс. По архивным данным, на борту находилось до 5 500 человек. Точное число жертв и их имена до сих пор не известны. Поиски самого теплохода шли более 20 лет. В 2020 году силами Министерства обороны РФ судно было обнаружено на глубине 1 500 метров. Совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества удалось окончательно идентифицировать и обследовать корпус теплохода, восстановить обстоятельства его гибели. Завершающим этапом работы стала уникальная операция по подъему судового колокола.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя