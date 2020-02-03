Было очень больно... В Севастополе инспекторы ДПС помогли отцу спасти маленького сына

В Севастополе десятимесячный мальчик получил ожоги, когда случайно открыл кран горячей воды бытового кулера. Отец ребёнка решил не дожидаться приезда скорой помощи, а самостоятельно доставить сына в медицинское учреждение.

Сделать это оказалось непросто, ведь из-за большого количества транспорта движение на автодороге было очень затруднительным. Понимая, что медлить нельзя, он попросил помощи у сотрудников ДПС, которые находились на маршруте патрулирования. Когда инспекторы отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по г. Севастополю Игорь Свитановский и Дмитрий Масюк узнали, что младенцу нужна срочная помощь, они сразу же приняли решение. С включёнными спецсигналами полицейские за считанные минуты сопроводили автомобиль с ребёнком в детскую больницу, где малышу оказали своевременную квалифицированную помощь, — озвучил детали истории спасения в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В спешке отец ребёнка забыл узнать фамилии автоинспекторов, но уже через несколько дней после случившегося обратился к руководству УМВД с благодарственным письмом. Мужчина искренне поблагодарил полицейских за оказанную экстренную помощь, а также рассказал, что благодаря оперативности сотрудников ГИБДД и профессионализму медиков его сын уже идёт на поправку.