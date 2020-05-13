Быстрого решения по началу курортного сезона в Крыму не будет

В Крыму не могут самостоятельно решить вопрос начала курортного сезона. Слишком велик риск того, что будут новые заражения, а местная медицина не справится с потоком больных. По словам Главы РК Сергея Аксёнова, вопрос возможного функционирования курортной сферы рассматривается на федеральном и региональном уровнях.

Учитывая то, что если речь идет о внутреннем туризме и о межсубъектовых передвижениях граждан, нужно тщательно просчитать все риски. Пока сложно спрогнозировать ситуацию, которая может произойти, если даже в одном проценте наших санаториев произойдет вспышка заражения коронавирусом. В Крыму может не хватит возможностей медицины и правоохранительных органов. Сегодня наша главная цель – сохранить жизнь и здоровье граждан, – сказал Глава Крыма.

В о же время правила (запреты) для всех едины. Мини-гостиницы и частные гостевые дома вряд ли что-то выиграют в ближайшее время. Скорее, проиграют. Так, сотрудники Управления Федеральной налоговой службы выявили в Крыму около 500 объектов размещения, которые работают несмотря на пандемию коронавируса и запрет деятельности.

Вчера налоговая выявляла средства размещения, работающие «в тени». Звонили, спрашивали «Бронируете номера?» – «Бронируем». До 500 «партизан», которые в курортной сфере работают и принимают заявки на размещение. Выясняется же все просто, по телефону: «туристов принимаете?» – «принимаем». Все, уже можно собираться и ехать, — рассказал на заседании оперативного штаба Сергей Аксёнов.

Он пообещал жестко пресекать такую «партизанщину».

Аксёнов также сообщил о продлении запрета на посещение лесов из-за установившейся засушливой погоды и высокой опасности возникновения пожаров.