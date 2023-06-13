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Российские банки снижают ставки по ипотеке

Быть может: в ЦБ допустили запуск льготной ипотеки на «вторичку»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:05 13.06.2023

Массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что нужно развивать адресные льготные программы и добавила, что такие программы могут быть запущены на вторичном рынке.

По словам Набиуллиной, массовые программы льготного кредитования жилья эффективны в условиях кризиса, но этот инструмент должен быть временным. В 2022 году распространение льготных программ от застройщиков привело к росту цен на новостройки и вторичное жилье. Ценовой разрыв превышал 30%, поэтому регулятор повысил резервы по таким кредитам, — отмечает ЦИАН.

После завершения массовой льготной ипотеки нужно постепенно повышать доступность жилья, делая поддержку адресной, развивать адресные ипотечные программы. По словам главы ЦБ, здесь может быть эффективна льготная ипотека на вторичное жилье.

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источник: ЦИАН

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