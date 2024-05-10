БЫТЬ ПАСТЫРЕМ — ИСКУССТВО, НАУКА, ТРУД

Чему учат в Таврической духовной семинарии

Девятнадцать русских святых оставили свой след в жизни Таврической семинарии. Их молитвы осеняют все годы подготовки студентов к величайшему на земле и на Небе служению — иерея Божьего. Сегодня Таврическая семинария вступает в новый этап своей жизни: вскоре, Бог даст, мы переезжаем из центра шумного Симферополя на берег моря, к подножию древнего, овеянного славой Херсонеса. Здесь свершилось призвание ко Господу Иисусу Христу нашего общего крестного отца — равноапостольного князя Владимира.

Сегодня заканчивается грандиозное строительство Нового Херсонеса — города и просветительского христианского духовно-исторического центра. В давние времена его бы назвали Неополис — Новый город. Величественные постройки выросли на пространстве почти 25 гектаров, на месте за два тысячелетия ушедших глубоко под землю кварталов древнего Херсонеса. Археологические исследования здесь никогда ранее не проводились. Лишь в последние три года в этих местах проходила самая большая по объему одновременно исследуемых площадей археологическая экспедиция за всю историю научных раскопок. Достаточно сказать, что за эти три года из-под земли было поднято более семи миллионов древних артефактов! Из них около половины, то есть порядка трех миллионов, представляют музейную ценность. Это притом, что за предшествующее почти двести лет археологических раскопок было добыто 250 тысяч артефактов.

Вот на какой удивительной земле и в каком окружении будут учиться и жить воспитанники Таврической Херсонесской семинарии. Новый город наполнят прекрасные музеи, научные, учебные и просветительские центры, реконструкции кварталов древнего полиса.

Но сердцем Нового Херсонеса станет Храм под открытым небом, находящийся в одном комплексе с Музеем Христианства. Музей этот был задуман ещё императором-страстотерпцем Николаем II незадолго до Первой мировой войны, которая вкупе с революциями помешала воплощению в жизнь миссионерского замысла святого Императора. Главной идеей музея, задуманного Царем, было не столько экспонирование древностей, сколько проповедь Христианства, возвышенный и в то же время доступный для всех рассказ о Господе Иисусе Христе в тогда уже тревожные апостасийные времена.

Конечно, нынешний Музей Христианства по объему в разы больше задуманного в прошлом веке, не говоря уже о техническом оснащении. Но все же сегодня мы воплощаем именно замыслы и планы тех, кто сто десять лет назад вместе с императором Николаем II мечтали осуществить миссионерские задачи Православной Церкви. Итак, сегодняшние участники создания музея Христианства имеют счастье быть причастными ни больше ни меньше, как к воплощению в жизнь замысла святого императора-страстотерпца Николая Александровича. И в сообщество этих тружеников будут непременно призваны студенты Таврической духовной семинарии.

Будущие священники смогут получить здесь бесценный опыт практической катехизации — ведь в Херсонес устремятся множество людей. Студенты будут проводить катехизические и миссионерские экскурсии, индивидуальные беседы; будут учиться отвечать на бесчисленные вопросы, по слову апостола Петра: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет., 3:15).

Здесь мы подходим к главной цели учебы в Таврической семинарии — воспитанию Священника. Как учил святитель Григорий Богослов, «священство — это искусство из искусств и наука из наук». В Таврической семинарии всё подчинено этой основной цели. Любые предметы, даже не богословские, если можно так сказать, «священнически ориентированы». Введены дополнительные особые пастырские дисциплины:

Пропедевтика пастырского богословия;

Православная аскетика: учение о страстях и добродетелях;

Основы христианской семейной жизни;

Основы и особенности семейной жизни священнослужителя;

Святоотеческое учение о спасении;

Практический опыт выдающихся пастырей Православной Церкви XIX–XXI веков;

Пастырское наследие Новомучеников и Исповедников Тавриды.

Этот опыт уже успешно апробирован в Сретенской духовной академии и в Псково-Печерской духовной семинарии. Здесь, в Тавриде, он будет усилен и приращен опытом Крымских пастырей-подвижников — таких, как святители Лука (Войно-Ясенецкий) и Гурий Таврический.

Очень важно, что, как и в перечисленных выше семинариях, Таврическая духовная школа будет существовать при монастыре. Свято-Владимирский монастырь, основанный вокруг места крещения святого князя Владимира, был возрожден в нынешнем году ровно после ста лет разорения и мученического подвига его насельников. Пребывание семинарии рядом с монастырем — славная и важная традиция Русской Православной Церкви. Неповторимая духовная, молитвенная жизнь святой обители, особый монастырский уклад, возможность общения с опытными духовниками — всё это благотворным образом содействует воспитанию будущих священников.

В нынешним году в состав научной корпорации Таврической духовной семинарии влились новые прекрасные преподаватели — и священники, и православные ученые из университетов Севастополя и Симферополя. Очень многое в жизни семинарии определяет и новый проректор — иеромонах Андрей (Коротков). Он преподает один из самых сложных, но и необычайно важных в семинарском курсе предметов — литургику. В свое время отец Андрей принял непосредственное участие в создании Псково-Печерской семинарии, будучи ее проректором, а затем и ректором. Во многом именно его трудами эта семинария за четыре года вошла в десятку лучших духовных школ Русской Православной Церкви. Мы очень надеемся, что уже в 2025 году Таврическая духовная семинария переедет в Херсонес и начнет новый этап служения Господу нашему Иисусу Христу, Святой Его Церкви и народу Божиему.

19 мая 2024 года в Таврической духовной семинарии пройдёт День открытых дверей, на который мы приглашаем всех, кто хочет посвятить свою жизнь служению Церкви Христовой; стремится стать пастырем.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, администрация и преподаватели семинарии расскажут об особенностях учебного процесса в духовной школе, условиях поступления в 2024-м году, ответят на вопросы абитуриентов.

Для участников встречи будет проведена экскурсия по территории духовной школы и семинарского храма Трёх Святителей.

День открытых дверей пройдёт как в очном, так и в дистанционном формате.

Чтобы принять участие в Дне открытых дверей, необходимо заполнить электронную заявку.

Интересующие вас вопросы вы можете задать, позвонив в канцелярию Таврической духовной семинарии по телефону +7 (978) 319–19–08.

Таврическая духовная семинария ждет своих абитуриентов, желающих стать пастырями, готовыми послужить на благо народу Божию и Церкви Христовой!

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)

9 мая 2024 г.