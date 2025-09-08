Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Бюджет Крыма | Бюджет Крыма увеличивается — как растут доходы
Новости Республики

Бюджет Крыма увеличивается — как растут доходы

Опубликовал: КрымPRESS в Бюджет Крыма 14:45 08.09.2025

Доходы бюджета Республики Крым демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей, то к 2024 году этот показатель увеличился до 130 миллиардов рублей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.

Все цифры у нас выражаются в миллиардах, и это подтверждает устойчивую тенденцию экономического развития. Мы ожидаем, что и в дальнейшем доходы бюджета будут расти, – подчеркнула министр финансов.

По ее словам, такой рост свидетельствует о расширении налоговой базы и активном развитии бизнеса на полуострове. В числе ключевых источников доходов – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, арендные платежи за землю и имущество, а также налог на имущество, уточнила Кивико.

Стабильная работа финансовой системы напрямую влияет на стабильное процветание государства», – резюмировала она.

Ранее глава парламента РК Владимир Константинов заявил, что Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента.

В вою очередь глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).

источник: РИА Новости Крым

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x