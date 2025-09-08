Бюджет Крыма увеличивается — как растут доходы

Все цифры у нас выражаются в миллиардах, и это подтверждает устойчивую тенденцию экономического развития. Мы ожидаем, что и в дальнейшем доходы бюджета будут расти, – подчеркнула министр финансов.
По ее словам, такой рост свидетельствует о расширении налоговой базы и активном развитии бизнеса на полуострове. В числе ключевых источников доходов – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, арендные платежи за землю и имущество, а также налог на имущество, уточнила Кивико.
Стабильная работа финансовой системы напрямую влияет на стабильное процветание государства», – резюмировала она.
Ранее глава парламента РК Владимир Константинов заявил, что Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента.
В вою очередь глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).
источник: РИА Новости Крым
