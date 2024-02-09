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Бывшая гостиница «Звёздочка» в Ялте будет расселена

Бывшая гостиница «Звёздочка» в Ялте будет расселена

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:51 09.02.2024

Накануне бывшую летнюю гостиницу, постояльцы которой более 30 лет ждут переезда, посетил Премьер Республики Юрий Михайлович Гоцанюк.  Работа над расселением «Звёздочки» ведется по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова.  Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский встретились с жителями «Звездочки» и пояснили на каком этапе процесс.

В «Звездочке» проживает более 110 семей (300 человек). Расселение идет по нескольким направлениям  — выявляется бесхозное жильё, которое в дальнейшем закрепляем за муниципалитетом, вымороченные квартиры, заключаем инвестсоглашения с застройщиками. Также планируем включить жильцов «Звёздочки» в новую Региональную адресную программу переселения из аварийного жилья – её утверждение запланировано на 2025 год.

Понимаем, что ждать людям приходится в некомфортных условиях — дала поручение Департаменту ЖКХ определить, какие проблемы можем решить оперативно. Начнем ремонт кровли, где надо — поменяем участки канализации, остеклим лестничные марши. Предложила желающим переехать в фонд временного размещения, — отмечает Янина Павленко и добавила, что параллельно пройдет инвентаризация и обновление личных дел. —  Получаю сигналы, что те, кому уже выдано благоустроенное жилье, «Звездочку» покидать не торопятся.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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