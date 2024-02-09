Бывшая гостиница «Звёздочка» в Ялте будет расселена

В «Звездочке» проживает более 110 семей (300 человек). Расселение идет по нескольким направлениям — выявляется бесхозное жильё, которое в дальнейшем закрепляем за муниципалитетом, вымороченные квартиры, заключаем инвестсоглашения с застройщиками. Также планируем включить жильцов «Звёздочки» в новую Региональную адресную программу переселения из аварийного жилья – её утверждение запланировано на 2025 год.

Понимаем, что ждать людям приходится в некомфортных условиях — дала поручение Департаменту ЖКХ определить, какие проблемы можем решить оперативно. Начнем ремонт кровли, где надо — поменяем участки канализации, остеклим лестничные марши. Предложила желающим переехать в фонд временного размещения, — отмечает Янина Павленко и добавила, что параллельно пройдет инвентаризация и обновление личных дел. — Получаю сигналы, что те, кому уже выдано благоустроенное жилье, «Звездочку» покидать не торопятся.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта