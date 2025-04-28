Бывшего директора «Крымавтотранс» приговорили к девяти годам колонии. За взятки

Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что действующий директор пообещала двум знакомым содействие в заключении «Крымавтотрансом» договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия и последующее покровительство в виде сотрудничества исключительно с ними. В ответ обвиняемая потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире. Далее должностное лицо заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса предприятия, изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей, а предприниматели с декабря 2022 года по октябрь 2023 года с участием привлеченных работников провели ремонт в квартире руководителя автотранспортной организации и меблировали ее на сумму порядка 1,8 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.

По месту службы и жительства обвиняемой в ходе обысков изъяты материалы, подтверждающие ее противозаконную деятельность. Следствием проведены экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. Дана юридическая оценка действиям руководителей подрядных организаций.

Приговором суда бывший директор «Крымавтотранс» признана виновной в совершении преступлений. По их совокупности ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная выплатит штраф в размере 3 миллионов рублей и после отбытия наказания не сможет занимать руководящие должности еще 6 лет.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю