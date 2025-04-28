Бывшего директора «Крымавтотранс» приговорили к девяти годам колонии. За взятки

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору ГУП РК «Крымавтотранс». Она признана виновной в получении взяток в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе — в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что действующий директор пообещала двум знакомым содействие в заключении «Крымавтотрансом» договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия и последующее покровительство в виде сотрудничества исключительно с ними. В ответ обвиняемая потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире. Далее должностное лицо заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса предприятия, изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей, а предприниматели с декабря 2022 года по октябрь 2023 года с участием привлеченных работников провели ремонт в квартире руководителя автотранспортной организации и меблировали ее на сумму порядка 1,8 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.
По месту службы и жительства обвиняемой в ходе обысков изъяты материалы, подтверждающие ее противозаконную деятельность. Следствием проведены экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. Дана юридическая оценка действиям руководителей подрядных организаций.
Приговором суда бывший директор «Крымавтотранс» признана виновной в совершении преступлений. По их совокупности ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная выплатит штраф в размере 3 миллионов рублей и после отбытия наказания не сможет занимать руководящие должности еще 6 лет.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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