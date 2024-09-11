Бывшего главу МЧС Крыма арестовали

Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий, — рассказал собеседник агентства.
5 августа глава МЧС Республики Крым Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию по итогам разговора с главой региона Сергеем Аксеновым.
источник: ТАСС
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