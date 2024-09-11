Бывшего главу МЧС Крыма арестовали

Бывший глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев, покинувший пост в августе, арестован судом на два месяца по обвинению в превышении полномочий, сообщили

Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий, — рассказал собеседник агентства.

5 августа глава МЧС Республики Крым Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию по итогам разговора с главой региона Сергеем Аксеновым.

источник: ТАСС