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Бывшего главу МЧС арестовали

Бывшего главу МЧС Крыма арестовали

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:03 11.09.2024

Бывший глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев, покинувший пост в августе, арестован судом на два месяца по обвинению в превышении полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий, — рассказал собеседник агентства.

5 августа глава МЧС Республики Крым Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию по итогам разговора с главой региона Сергеем Аксеновым.

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источник: ТАСС

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