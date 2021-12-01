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Бывшему первому заму директора Департамента здравоохранения Севастополя предъявлено обвинение
Фото: Следком

Бывшему первому заму директора Департамента здравоохранения Севастополя предъявлено обвинение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:06 01.12.2021

Бывшему первому заму директора Департамента здравоохранения Севастополя Владиславу Нусинову предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере (п.п. «б», «в» ч 5 ст.290 УК РФ). Об этой истории и задержании экс-чиновника — ЗДЕСЬ.

В октябре 2019 года обвиняемый во время встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капитальному ремонту одного из медучреждений, предложил оказать услугу имущественного характера в виде ремонта его квартиры. Их стоимость была оценена в 500 тысяч рублей. В ответ действующий на тот момент первый замдиректора Департамента здравоохранения города Севастополя пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением. В случае отказа он угрожал препятствовать осуществлению коммерческой деятельности данной фирме на территории Севастополя путем дачи указаний подведомственным ему госучреждениям не заключать с ней контракты.

В результате в марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ»  и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора Департамента здравоохранения, — сообщили в Следкоме.

По ходатайству следователя суд принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иных эпизодов преступленной деятельности Владислава Нусинова, расследование уголовного дела продолжается.

Бывшему первому заму директора Департамента здравоохранения Севастополя предъявлено обвинение

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