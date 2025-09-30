Прямо сейчас:
Бывших сотрудников БТИ Севастополя подозревают в покушении на мошенничество

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:56 30.09.2025

Следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Бюро технической инвентаризации», экс-начальника отдела правового обеспечения и юрисконсульта данного отдела. Им вменяется покушение на мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следователем по особо важным делам установлено, что сообщники разработали мошенническую схему по начислению себе незаконных выплат, распределив в ней между собой роли. К своим трудовым договорам они изготовили дополнительные соглашения, задним числом внесли в них ложные сведения. Каждый в своей части подписал соглашения о расторжении трудового договора, где были добавлены денежные суммы незаконно причитающихся им выходных пособий. Однако свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета города в размере более 360 тысяч рублей, подельники довести не смогли, так как их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

Следствием во взаимодействии с коллегами из УФСБ проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов, иные неотложные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Бывший исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Бюро технической инвентаризации» скрылся от правоохранительных органов. В настоящее время принимаются меры к его задержанию. Один из фигурантов свою вину признает полностью. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности сообщников.

