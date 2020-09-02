Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Бывший мэр Армянска занял кресло заместителя главы администрации Симферополя

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывший мэр Армянска занял кресло заместителя главы администрации Симферополя
фото: © РИА Новости Крым. Александр Полегенько

Бывший мэр Армянска занял кресло заместителя главы администрации Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 23:04 02.09.2020

Экс-министр экономического развития Крыма, бывший мэр Армянска Валентин Демидов назначен заместителем главы администрации Симферополя.

Представляю вам своего нового заместителя — Демидова Валентина Валентиновича. Он имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более 17 лет, — цитирует пресс-служба главу администрации крымской столицы Елену Проценко. 

Но посту вице-мэра Валентин Демидов, отмечает РИА Новости Крыма, будет курировать сферы внутренней и информационной политики и межнациональных отношений.

СПРАВКА: Валентин Демидов – юрист по образованию. Работал в Армянском городском отделе Пенсионного фонда Украины, исполкоме Армянского горсовета. С 2007 по 2014 годы занимал пост городского головы Армянска. После вхождения Крыма в состав РФ Валентин Демидов был избран главой администрации Армянска. С июня 2015 по 2016 годы возглавлял Минэкономразвития Крыма, затем работал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.

Бывший мэр Армянска занял кресло заместителя главы администрации Симферополя

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.