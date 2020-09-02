Бывший мэр Армянска занял кресло заместителя главы администрации Симферополя

Экс-министр экономического развития Крыма, бывший мэр Армянска Валентин Демидов назначен заместителем главы администрации Симферополя.

Представляю вам своего нового заместителя — Демидова Валентина Валентиновича. Он имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более 17 лет, — цитирует пресс-служба главу администрации крымской столицы Елену Проценко.

Но посту вице-мэра Валентин Демидов, отмечает РИА Новости Крыма, будет курировать сферы внутренней и информационной политики и межнациональных отношений.

СПРАВКА: Валентин Демидов – юрист по образованию. Работал в Армянском городском отделе Пенсионного фонда Украины, исполкоме Армянского горсовета. С 2007 по 2014 годы занимал пост городского головы Армянска. После вхождения Крыма в состав РФ Валентин Демидов был избран главой администрации Армянска. С июня 2015 по 2016 годы возглавлял Минэкономразвития Крыма, затем работал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.