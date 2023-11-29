Бывший генеральный директор ГУП «Крымэнерго» объявлен в розыск

Подозревается в превышении должностных полномочий.

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП РК «Крымэнерго». В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ).

Установлено, что в мае текущего года действующий на тот момент гендиректор «Крымэнерго» распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие процесс подачи гражданами через официальный сайт учреждения заявок на различные услуги. Таким образом руководитель пытался снизить негативные показатели в части неисполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям потребителей, по новым поступающим заявкам и, соответственно, по сокращению сумм штрафов, накладываемых на предприятие от их несвоевременного рассмотрения. В итоге по вопросу некорректной работы сервиса «Личный кабинет» в адрес «Крымэнерго» с мая по октябрь от граждан и организаций поступило более ста обращений, — сообщили в Следкоме.

Нарушения законодательства были выявлены комитетом по противодействию коррупции Республики Крым и органами прокуратуры. Речь идет об экс-директоре ГУП РК «Крымэнерго» Андрее Цурканенко. По неофициальной информации, он выехал за рубеж.

Напомним, что ранее управлением по расследованию особо важных дел было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК «Крымэнерго». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Всего же в рамках расследования данных уголовных дел следствием проведено 60 обысков в помещениях электросетей всех районов Республики и по местам жительства фигурантов, изъята документация по жалобам и обращениям граждан. Всем фактам будет дана принципиальная правовая оценка.

Ход расследования уголовных дел находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.