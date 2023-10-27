Бывший руководитель подразделения «Крымэнерго» заключен под стражу

Обвиняется в превышении должностных полномочий.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК «Крымэнерго». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что должностное лицо, будучи начальником департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета предприятия, был ответственным за достоверность учета поступления, распределения и потребления электроэнергии. В целях повышения показателей работы по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления абонентами электроэнергии, для дальнейшего карьерного роста, получения стабильной зарплаты и премий, он разработал преступную схему, сформировав совместно с иными неустановленными руководителями предприятия не предусмотренную нормативными актами комиссию по проверке средств учета электроэнергии, — сообщили в Следкоме.

Уточняется, что комиссией выборочно осуществлялись проверки физических и юридических лиц по всей территории полуострова, в ходе которых искусственно создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами электроэнергии с последующим составлением актов и необоснованным начислением им колоссальных сумм задолженности за якобы потребленную электроэнергию.

С марта по июнь текущего года комиссией осуществлены проверки пяти абонентов из числа юридических лиц образовательной, сельскохозяйственной и производственной сфер, в результате которых произведен расчет объема и стоимости якобы неучтенной потребленной ими электроэнергии в размере, превышающем 13 млн. рублей. Также выявлен факт отключения от сети холодильного оборудования одного из потерпевших, что привело к порче сельхозпродукции на сумму 2 млн. рублей. Преступная схема выявлена в ходе прокурорской проверки и в рамках оперативной работы УЭБиПК МВД по Республике Крым, — рассказали следователи.

Следователем управления по расследованию особо важных дел в рамках выездов по местам расположения абонентов проведены осмотры приборов учета с привлечением специалистов и иные необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия для установления иных возможных потерпевших от данной преступной схемы.