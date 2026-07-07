C рынков Феодосии изъяли более 300 килограммов рыбы — была без ветдокументов

На рынках Феодосии специалисты государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Феодосийская городская ветеринарная лаборатория» изъяли из оборота более 300 килограммов рыбной продукции, находившейся в продаже без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

По данным учреждения, вся партия рыбы была уничтожена по инициативе владельца товара после проведения ветеринарно-санитарного контроля.

Представители ветеринарной службы провели с продавцами разъяснительные беседы о недопустимости реализации и хранения продукции животного происхождения без маркировки и подтверждающих ветеринарных документов, подчеркнув, что такие нарушения создают риск для здоровья потребителей.

источник: КрымИНФОРМ

Просмотры: 2 119