Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | C рынков Феодосии изъяли более 300 килограммов рыбы — была без ветдокументов
Новости Республики
C рынков Феодосии изъяли более 300 килограммов рыбы без ветдокументов
Медиaисточник: Государственный комитет ветеринарии Республики Крым

C рынков Феодосии изъяли более 300 килограммов рыбы — была без ветдокументов

Опубликовал: news-parser в Происшествия 19:56 07.07.2026

На рынках Феодосии специалисты государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Феодосийская городская ветеринарная лаборатория» изъяли из оборота более 300 килограммов рыбной продукции, находившейся в продаже без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

По данным учреждения, вся партия рыбы была уничтожена по инициативе владельца товара после проведения ветеринарно-санитарного контроля.

Узнайте больше:  Жителя Ялты заключили под стражу: слонялся по улицам пьяным. Итог - нашли марихуану

Представители ветеринарной службы провели с продавцами разъяснительные беседы о недопустимости реализации и хранения продукции животного происхождения без маркировки и подтверждающих ветеринарных документов, подчеркнув, что такие нарушения создают риск для здоровья потребителей.

источник: КрымИНФОРМ

Просмотры: 2 119

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.